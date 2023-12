Rimini. Assegnati alla Questura 11 nuovi Vice Ispettori per una presenza capillare sul territorio e una pronta risposta alle esigenze della collettività

Assegnati ieri in mattinata alla Questura di Rimini 11 neo Vice Ispettori che hanno superato il corso di formazione.

L’obiettivo è garantire una presenza capillare sul territorio e una pronta risposta alle esigenze della collettività. Gli uffici operativi, infatti, sono quelli direttamente impegnati nella lotta alla criminalità e al controllo del territorio. I neo Vice Ispettori saranno coinvolti attivamente in operazioni di prevenzione e contrasto dei reati, nonché nel coordinamento delle forze di polizia e delle attività investigative. Inoltre, alcuni di loro sono stati assegnati anche a specifici settori, come la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e l’Ufficio Passaporti, al fine di garantire una maggiore specializzazione e competenza in tali ambiti. Il Questore ha sottolineato l’importanza del ruolo dei neo Vice Ispettori nell’assicurare la sicurezza dei cittadini e ha espresso la sua fiducia nella loro professionalità e dedizione al servizio. Ha sottolineato inoltre che il traguardo raggiunto rappresenta solo l’inizio di una carriera che richiederà impegno costante e continua formazione. La cerimonia si è conclusa con un momento di festa e auguri da parte di tutti i presenti, che hanno elogiato il lavoro dei neo Vice Ispettori e hanno espresso la loro gratitudine per l’impegno che ogni giorno dedicano alla comunità.

Polizia di Stato