Rimini. Assemblea organizzata dall’associazione Quartiere 5 Rimini Nord

Grande partecipazione all’assemblea organizzata dall’associazione Quartiere 5 Rimini Nord, a cui hanno partecipato un centinaio di persone e ascoltato gli interventi degli assessori Magrini e Morolli, moderato dal presidente dell’associazione Quartiere 5 Stefano Benaglia.

La riunione è servita ad affrontare in maniera informale numerose problematiche, dalla scuola Fai Bene al comparto di Rivabella, passando per i tempi di consegna delle rotonde Verenin-SS16 e via Foglino, focus sul mulino della Corderia e sui forum urbani fino al nodo della manutenzione del lungomare. La parte iniziale del dibattito è stata dedicata alla scuola Fai Bene e a tutto il carico politico che si porta dietro. Sono numerosi i dubbi sulla posizione, la chiusura delle scuole e lo spettro di una nuova lottizzazione con al centro la nuova costruzione. Considerazioni che gli amministratori hanno smentito, anche se non sempre in maniera convincente. L’unica certezza è la chiusura della scuola di Torre Pedrera a favore di quella su via Verenin Grazia. Resta da decidere il destino dello stabile che sarà liberato e delle funzioni che verranno ricavate all’interno, che saranno oggetto di futura discussione e incontro.

Per il comparto di Rivabella è stato evidenziato come le nuove costruzioni non porteranno nulla alla cittadinanza, tranne che un aumento di traffico sulla via Coletti e strade limitrofe, visto che nella rinegoziazione del piano particolareggiato è stata stralciata la scuola elementare come opera da lasciare alla cittadinanza. Alcuni cittadini hanno chiesto di iniziare un percorso che arrivi alla costruzione di una nuova scuola a Rivabella, superando i limiti dell’attuale che rende l’offerta formativa molto limitata.

Sul finale dell’incontro si è parlato della manutenzione del lungomare e della mancanza di pensiline e panchine alle fermate dell’autobus. È apparso chiaro come il nuovo lungomare abbia impattato in maniera importante i conti comunali ed è stato ammesso che al momento c’è una difficoltà a reperire risorse per provvedere alla manutenzione. Sono stati presi impegni sulla tempistica che vedranno l’inizio della manutenzione per la primavera di quest’anno.

È stato dato inoltre spazio alle domande e alle considerazioni dei cittadini che si sono susseguiti in vari interventi tutti orientati a segnalare situazioni di difficoltà del vivere quotidiano.

“Questi momenti di confronto e di dialogo tra istituzioni e cittadini si sono persi in questa stagione politica fatta di decisioni calate dall’alto e che hanno nei social la loro divulgazione. Il valore dell’incontro e della presa di coscienza del destino dei propri territori è lo spirito che da sempre contraddistingue le nostre iniziative. È doveroso il ringraziamento agli assessori che sono intervenuti per questo confronto, anche se su molte risposte non possiamo definirci pienamente soddisfatti. A breve organizzeremo un nuovo evento per parlare di turismo e destinazione turistica.”

Questo il commento di Stefano Benaglia, presidente dell’associazione Quartiere 5