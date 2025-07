Rimini, Associazione Dottor Clown dona nuove strumentazioni alla Pediatria dell’Ospedale Infermi

Un importante gesto di solidarietà ha coinvolto la Pediatria dell’Ospedale “Infermi” di Rimini grazie all’Associazione Dottor Clown Rimini, che ha donato nuove strumentazioni mediche fondamentali per migliorare le cure pediatriche.

La donazione è stata resa possibile da una campagna di crowdfunding intitolata “Fai un bel respiro… e sonda un sorriso!”, lanciata lo scorso ottobre sulla piattaforma Ideaginger con il patrocinio del Comune di Rimini. Il progetto ha raccolto un totale di 10.339 euro in poco più di un mese, superando del 15% l’obiettivo iniziale, grazie al contributo di 182 generosi donatori e al sostegno della Banca Malatestiana.

L’iniziativa è finalizzata all’acquisto di tre strumenti diagnostici essenziali per i reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale riminese: un apparecchio per la misurazione dell’ossido nitrico esalato, importante per monitorare la funzionalità respiratoria, e due sonde per il nuovo ecografo, strumenti indispensabili per diagnosi più accurate e tempestive.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, che ha permesso di rafforzare le capacità diagnostiche e di cura per i piccoli pazienti dell’ospedale.

L’AUSL della Romagna ha sottolineato con apprezzamento l’impegno e la generosità dell’Associazione Dottor Clown Rimini e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della campagna, evidenziando come iniziative simili siano fondamentali per migliorare il servizio sanitario locale.