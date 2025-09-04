Rimini, assolto anche in Appello il professore riminese: “le carezze agli alunni non sono reato”

Una vicenda che per anni ha tenuto banco arriva a una nuova conclusione: la Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione per il professore riminese, oggi in pensione, che aveva insegnato all’Istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia. Era stato accusato da nove ex allieve di molestie sessuali riferite all’anno scolastico 2018-2019.

I giudici hanno ribadito quanto già stabilito in primo grado: le testimonianze raccolte risultano contraddittorie e prive di elementi concreti. È stato accertato soltanto che il docente aveva l’abitudine di compiere gesti come carezze o piccoli massaggi a spalle e collo delle studentesse. Attenzioni giudicate certo inopportune, ma non tali da configurare reato.

Secondo la sentenza, le accuse potrebbero essere state alimentate da malintesi e voci circolate a scuola. Cade così anche in secondo grado l’impianto accusatorio e il professore riminese viene definitivamente assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”.