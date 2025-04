Rimini. Aulòs Danza vola a Miami per il Dance Open America 2025

Aulòs Danza vola a Miami. Per il secondo anno consecutivo la scuola di danza riminese parteciperà alle fasi finali del prestigioso concorso internazionale “Dance Open America 2025”, in programma dall’8 all’11 maggio nella celebre città della Florida. Una opportunità ottenuta grazie al Golden Pass rilasciato dal Maestro Gino Labate, coreografo e direttore del Barcellona Ballet Project e responsabile europeo per il “Dance Open America 2025”.

Una chiamata oltreoceano che arriva ad un anno di distanza dalla prima esperienza alla competizione di Miami, quando Aulòs si presentò con quattro allievi, ottenendo diversi podi e riconoscimenti (tra cui l’Outstanding School Award, migliore scuola del concorso). Quest’anno la spedizione sarà più numerosa, con ben quindici giovani promesse tra i 12 e i 18 anni che si metteranno alla prova in un contesto di altissimo livello tecnico. Un evento importante per Aulòs Danza che rappresenterà i colori di Rimini su una ribalta internazionale.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato il team di Aulòs Danza, allieve e docenti, per un saluto alla vigilia della partenza e per far sentire loro l’incoraggiamento della città, con l’augurio di vivere al meglio questa straordinaria esperienza.

Comune di Rimini