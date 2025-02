Rimini. Aumento delle sanzioni per sosta abusiva nei parcheggi invalidi. Una violazione incivile che nel 2024 ha registrato 406 sanzioni: 86 in più rispetto all’anno precedente

Continuano i controlli, da parte della Polizia Locale di Rimini, sulle soste abusive che vengono fatte nei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Un’incivile violazione, che limita il diritto alla mobilità di chi ha già qualche difficoltà per spostarsi.

Dai report forniti dagli uffici risulta che, nel corso del 2024, la Polizia Locale di Rimini ha contestato ben 406 sanzioni per sosta abusiva nei posti riservati ai disabili, con un aumento significativo rispetto al 2023, quando le infrazioni erano state 320. Questo aumento (86 violazioni contestate in più) riflette l’impegno dell’Amministrazione nel perseguire questi comportamenti, che danneggiano non solo l’ordine pubblico, ma anche i diritti delle persone con disabilità.

A partire dai recenti aggiornamenti del Codice della Strada, la violazione di cui all’articolo 148, comma 2, che riguarda la sosta su spazi riservati ai disabili senza il dovuto titolo, è ora punita con una sanzione amministrativa di 330 euro, un importo notevolmente aumentato rispetto alla precedente multa di 165 euro.

“Questa vile violazione non può essere tollerata – afferma l’assessore alla sicurezza Juri Magrini – . L’Amministrazione comunale non abbasserà mai la guardia nel combattere la sosta abusiva sui posti riservati ai disabili. L’aumento delle sanzioni è solo una delle azioni messe in campo, ma è anche un segnale chiaro a chi pensa che queste infrazioni possano passare inosservate. È nostro dovere garantire l’accessibilità a tutti, e continueremo a perseguire con fermezza chi non rispetta le regole. La sosta sui posti riservati alle persone disabili è un atto di civiltà e rispetto, verso chi ha diritto a una mobilità più facile e sicura.”

Comune di Rimini