Rimini Autismo. 20 anni insieme. Fai un salto a pranzo da noi! Domenica 24 novembre, ore 12.30, Parco Sandro Pertini

Rimini. Domenica 24 novembre alle ore 12,30 nella tensostruttura ‘Palatenda’ di Parco Sandro Pertini in via Tommaseo – Rivazzurra/Marebello di Rimini “Ghetto Turco” l’associazione Rimini Autismo festeggia i suoi vent’anni di impegno rinnovando l’appuntamento con l’evento “Fai un salto a pranzo da noi!” un convivio che si è svolto per anni, poi interrotto nel periodo della pandemia, raccogliendo centinaia di amici e sostenitori dell’associazione.

Una giornata di festa per condividere un momento prezioso, ripercorrere i tanti risultati raggiunti e guardare ancora una volta avanti. L’associazione Rimini Autismo nasce infatti nel 2004 e in questi due decenni tanti passi ha compiuto al fianco delle famiglie, portando avanti progetti, attività, momenti di incontro e iniziative collettive e istituzionali sul territorio riminese.

“Fai un salto a pranzo da noi!” è organizzato in collaborazione con l’associazione Rimini per tutti, con il patrocinio del Comune di Rimini e del Comune di Misano Adriatico e il coinvolgimento di tutti i Comuni di cui fanno parte le famiglie di Rimini Autismo attraverso la partecipazione di alcuni amministratori locali in qualità di volontari. Altra tradizione che si rinnova, infatti, è quella che vede assessori e amministratori impegnati a destreggiarsi fra cucina e sala per aiutare il servizio ai tavoli, incontrare cittadini, amici, volontari e trascorrere insieme ore di vicinanza e scambio reciproco.

Sono trascorsi vent’anni da quando, per volontà di un gruppo di genitori e su suggerimento del Centro Autismo, venne fondata Rimini Autismo, una associazione oggi Organizzazione di Volontariato, con la finalità principale di accogliere le famiglie di persone con autismo e di tutelarne i diritti. Fin da subito, l’associazione ha lavorato in sinergia con Ausl ed Enti territoriali promuovendo progetti dedicati alla formazione e alla crescita psicoeducativa di bambini, adolescenti e adulti. Lavori di gruppo, uscite, progetti operativi anche finalizzati all’inserimento lavorativo che li vedano coinvolti attivamente e indipendenti dalle proprie famiglie, sono stati l’obiettivo comune di ogni attività, fra integrazione e rispetto delle reciproche differenze.

Tanti i progetti creati in rete con le Istituzioni fino ad oggi, con il supporto di personale educativo specializzato, progetti che hanno dato risposta ad un numero sempre crescente di bambini, ragazzi, adulti con autismo. L’associazione organizza incontri e giornate formative sul tema dell’autismo ed è stata invitata a portare la propria esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2014 è stata convocata in Senato per discutere sul Progetto di Legge in materia di Autismo e nel 2016 ha presentato a Bruxelles in Commissione Europea il progetto Autism Friendly Beach, vincitore di un Bando Europeo. Fra i riconoscimenti ottenuti, nel 2021 il prestigioso Sigismondo D’Oro conferito dal Comune di Rimini.

L’Associazione è presente sul territorio con vari progetti alcuni dei quali realizzati in sinergia con gli Enti pubblici e privati ed è impegnata in progetti di inserimento lavorativo, al fine di realizzare i suoi obiettivi principali che sono: fare accoglienza, per le persone con autismo e le loro famiglie; fare cultura, diffondendo sul territorio una conoscenza ed una nuova consapevolezza della condizione autistica; favorire opportunità, affinché i ragazzi con autismo possano, grazie alle loro speciali attitudini, portare il loro contributo e partecipare al bene sociale.