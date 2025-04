Rimini. Auto avvolta nelle fiamme dopo un forte boato: era alimentata a metano. Si esclude l’atto vandalico

Sentito dai residenti un forte boato nel centro storico di Rimini a causa di un incendio che ha completamente distrutto una Fiat Panda alimentata a Gas Metano, parcheggiata in uno stallo di sosta. È accaduto ieri intorno alle 22.40 in via Aponia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo e sono riusciti a spegnere le fiamme. L’incidente ha causato danni anche a una ringhiera e alla siepe di una proprietà privata. Sulla scena sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso. Al momento, non ci sono elementi che possano far pensare all’azione di un vandalo.