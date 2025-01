Rimini. Autolesionismo dopo l’arresto: 32 enne nordafricano sanguina dalla bocca e sputa sugli agenti

Un uomo di 32 anni di origini nordafricane è stato arrestato dalla polizia a Rimini dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo. L’uomo è stato fermato con un computer che si è scoperto essere stato rubato da un’auto in sosta. L’uomo ha affermato di avere una relazione con la proprietaria del computer, che però ha negato ogni coinvolgimento. Durante il trasporto in Questura, l’uomo si è ferito alla bocca e ha iniziato a sputare sangue sulle divise degli agenti. È stato portato in ospedale per un test dell’HIV che è risultato negativo, e successivamente è stato processato e condannato a 4 mesi e 14 giorni di carcere.