Rimini. Avanza il cantiere sulla maxi rotatoria Statale 16 / SS72 San Marino. Apertura al traffico del ramo di accesso alla SS72 dalla SS16

Saranno attive da domani alcune importanti fasi di lavoro previste nel cantiere per la realizzazione della maxi rotatoria sulla Statale 16 e SS72 San Marino

Interventi susseguenti che porteranno in breve a deviare tutto il traffico proveniente da sud, sul lato monte della rotatoria. E liberare così la parte a mare per la prosecuzione dell’opera.

Entro la prossima settimana, sarà operativa la deviazione della circolazione dei veicoli provenienti da sud in direzione nord, sulla semi rotatoria lato monte, garantendo due carreggiate di traffico in direzione Ravenna.

Entra nel vivo una nuova serie di interventi previsti per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare di San Marino), progettata con un diametro di più di 100 metri, che agevolerà il collegamento verso il centro e verso San Marino.

A partire dalle ore 9 di domani infatti verrà aperto al traffico il ramo di accesso alla S.S. 72 dalla S.S. 16, che consentirà a chi viaggia con direzione Ravenna – Ancona di svoltare a destra in una corsia dedicata per immettersi sulla consolare e proseguire verso San Marino, oppure in direzione del casello autostradale di Rimini Sud.

Un alleggerimento del traffico nella porzione della rotatoria lato monte, già percorribile per chi prosegue in direzione sud, che consentirà gradualmente – entro qualche giorno a partire da lunedì prossimo – di spostare tutto il traffico con direzione Ancona – Ravenna, nella semi rotonda a monte.

Lo spostamento del traffico consentirà di liberare la parte a mare della futura rotatoria chiudendo quindi il braccio della SS16 che adesso è percorribile da sud a nord.

Questa fase finale (definita dai tecnici il ‘variantone’) verrà raggiunta entro la metà della prossima settimana con passaggi graduali, per consentire le asfaltature di tutte le aree. In un primo momento sarà ristretta infatti la carreggiata lato monte della SS16, per chi uscendo dalla rotonda di Montescudo, prosegue verso nord. Poi verrà chiuso definitivamente il braccio della SS16 che prosegue verso nord, con la deviazione a 2 corsie di marcia nella semi rotatoria lato monte, per tutti coloro che devono prosegue in direzione Ravenna.

Successivamente alla deviazione, sarà spostato anche l’ingresso al “Centro Cristallo – MD”, che non sarà più raggiungibile da via della Repubblica, ma con un ingresso dedicato sulla statale 16. Il cosi detto ‘variantone’ prevede in fine, per ragioni di sicurezza della circolazione, anche la chiusura dell’accesso da monte alla semi rotatoria per coloro che provengono da San Marino e devono proseguire verso Riccione. Una direzione che sarà possibile percorrere esclusivamente nella corsia di destra della consolare SS 72.

Questo assetto è stato pensato per garantire al meglio il transito dei flussi di traffico nelle diverse fasi, anche in vista dell’evento fieristico “Ecomondo”. La Polizia Locale terrà monitorato il traffico durante tutte le fasi, con punti di presidi che varieranno in base all’avanzamento del cantiere, per porre in essere tutte le possibili misure a mitigare i disagi sulla circolazione. In particolare nell’area della rotatoria Montescudo in occasione del concerto di Ligabue, previsto all’RDS Stadium per la sera del 30 ottobre. Un presidio che continuerà anche nelle prossime settimane.

Comune di Rimini