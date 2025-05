Rimini. Avanza la rete di videosorveglianza: installate le prime telecamere programmate per il 2024

Avanza e si amplia la rete di videosorveglianza della città in attuazione del programma per l’estensione del sistema degli occhi elettronici che vigilano sul territorio. Nei primi mesi dell’anno sono state installate le sei telecamere -di cui 2 con tecnologia ‘OCR’- in programma sulla nuova rotatoria “Bigno” e sono già state attivate le prime telecamere previste per le aree del Parco del Mare, nei tratti 1 e 2.

Saranno complessivamente 113 le nuove telecamere che entro il 2024 andranno a potenziare il sistema e che si andranno ad aggiungere a quelle già installate portando a 422 il numero complessivo di telecamere, inclusi i nuovi dispositivi ad uso specifico, dotati di intelligenza artificiale.

La corposa rete di telecamere, a presidio di tutto il territorio comunale, sarà via via integrata per affiancarsi alla presenza fisica della Polizia Locale sul territorio, ampliandosi, sia dal punto di vista del numero dei dispositivi installati, che sul fronte dell’innovazione tecnologica. Il programma di installazione degli occhi elettronici proseguirà entro l’anno con le seguenti aree che comprendono 18 nuove telecamere Ocr e 15 multi ottiche a 360 gradi:

30 telecamere, di cui 15 con tecnologia ‘OCR’ e 15 con tecnologia multiottica 360 gradi, distribuite sulle rotatorie della Statale 16 inserite nel progetto “TransitOK” e finanziate con fondi del Ministero dell’Interno;

2 -di cui 1 con tecnologia ‘OCR’- nella Rotatoria “Montescudo”;

12 nell’ambito del progetto Borgo Marina;

1 al Ponte ciclopedonale Ausa / SS72

6 -di cui 2 con tecnologia ‘OCR’- sulla nuova rotatoria “Bigno” (già installate);

19 per le aree del Parco del Mare, nei lotti 1, 2, 3 e 8 (di cui sei già attivate);

18 nel Parco del mare, lotto 6;

14 nel Parco del mare, lotto 7;

1 piazzetta San Martino

4 al Parco Briolini

6 parco Tonino Bello

Un sistema articolato di occhi sulla città che viene seguito da un gruppo di coordinamento trasversale che coinvolge diverse strutture del Comune di Rimini, dalla Polizia Locale, al settore dei Lavori Pubblici, fino al Sistema Informativo.

Comune di Rimini