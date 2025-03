Rimini. Avanzano i lavori al sottopasso ciclopedonale della rotatoria tra via Verenin Grazia e la Statale 16

Prosegue la seconda fase delle opere per la costruzione del sottopasso ciclopedonale nelle adiacenze della rotatoria tra via Verenin Grazia e la Statale 16. Dopo aver completato la rampa sul lato mare della statale, i lavori si stanno ora concentrando sulla rampa lato monte del sottopasso.

Il cantiere è in piena attività per realizzare le opere strutturali necessarie alla costruzione del sottopasso, un’infrastruttura progettata per migliorare i collegamenti tra il mare e la zona a monte. Il collegamento unirà la pista ciclopedonale esistente di via Verenin Grazia con via Del Rivo, connettendo così l’abitato situato a monte della statale con la parte a mare. La via Verenin Grazia è l’unica arteria di collegamento con il mare che sovrappassa la linea ferroviaria Rimini-Ravenna.

Questo progetto rappresenta un’importante operazione di ricucitura urbana in quanto la realizzazione della nuova rotatoria non si è limitata solo alla messa in sicurezza dell’intersezione stradale – precedentemente regolata da uno svincolo a raso a tre rami – ma ha anche portato benefici collaterali significativi. Tra questi, la nuova strada costruita per consentire ai residenti dell’abitato a monte della statale di accedere in sicurezza alla SS16, eliminando l’utilizzo di un precedente accesso privato.

Il sottopasso ciclopedonale in costruzione rappresenta un ulteriore elemento di ricucitura urbana essenziale per i residenti della zona. Conclusi i lavori per la rampa lato mare e il collaudo scatolare, i lavori si stanno ora concentrando sulla realizzazione della rampa lato monte, che prevede operazioni di scavo.

Questa infrastruttura, volta a incentivare l’uso della mobilità sostenibile, avrà anche un impatto positivo sull’ambiente e rappresenta un intervento strategico per la viabilità del nord di Rimini. I lavori prevedono un’ulteriore fase, durante la quale la circolazione stradale non sarà interrotta ma potrebbe subire leggere deviazioni. Il traffico veicolare è stato già deviato nella configurazione definitiva.

Il progetto fa parte del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020 – Messa in sicurezza della SS16 in corrispondenza dell’attraversamento del centro abitato di Rimini. Entro il prossimo aprile prevista la conclusione dei lavori.

Comune di Rimini