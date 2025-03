Rimini. Avanzano i lavori per il Metromare: affidamento imminente per la tratta Rimini-Fiera

Dopo la risoluzione del contratto con Italiana Costruzioni Infrastrutture, la realizzazione della seconda tratta del Metromare, che collegherà la stazione di Rimini alla Fiera, segna un passo avanti. Il Consorzio Integra di Bologna, classificatosi al secondo posto nella gara d’appalto, ha ufficialmente confermato la sua disponibilità a realizzare sia la progettazione definitiva che l’esecuzione dell’opera.

L’ente gestore PMR prevede di assegnare l’appalto già a partire dalla prossima settimana, una volta completate le verifiche formali richieste dalla normativa. I lavori inizieranno con la fase di progettazione, che, secondo i termini dell’offerta, richiederà circa 144 giorni.

Il progetto, finanziato grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) con un contributo di circa 60 milioni di euro, deve essere completato entro giugno 2026 per garantire il mantenimento dei fondi. Tuttavia, il rispetto della scadenza si presenta complesso e si spera in una possibile proroga, considerando che diverse iniziative in Italia potrebbero sforare i termini stabiliti. In caso contrario, si potrebbe fare affidamento su un secondo piano di finanziamento da 55 milioni di euro, ottenuto nel 2020, che potrebbe essere riattivato se necessario.

L’Amministratore Unico di PMR, Stefano Giannini, ha ribadito l’importanza di proseguire con il progetto, nonostante le difficoltà riscontrate.