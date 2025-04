Rimini. “Be Kind To Nature”: Clean-Up San Giuliano Mare, domenica 07 Aprile 2024

Il prossimo evento “Be Kind To Nature” si prepara a rendere omaggio alla bellezza del nostro territorio, promuovendo una città più pulita e sostenibile. Con il patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con Futuro Verde APS, Rimini Smoke Box e Fondazione Cetacea, la gentilezza si concretizzerà attraverso un evento di clean up, promosso e organizzato da Alessandra Giovagnoli, referente Be Kind.

L’appuntamento è fissato per Domenica 07 Aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00, nella zona di San Giuliano Mare, con punto di ritrovo presso Viale Adige (Lungofiume, lato Rivabella).

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini desiderosi di fare la differenza, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela ambientale e della salvaguardia del nostro mare. “Unitevi a noi, grandi e piccini, per rendere, con un piccolo gesto, il nostro ambiente un posto migliore in cui vivere e per trasmettere insieme questo messaggio importante”, invita Alessandra Giovagnoli, con il sostegno di Be Kind, un brand che si distingue per la sua missione di diffondere gentilezza e consapevolezza.

L’evento è gratuito e Be Kind fornirà guanti e sacchi ai partecipanti, dimostrando ancora una volta il suo impegno tangibile verso la comunità e l’ambiente. Per partecipare, basterà inviare un messaggio alla pagina Instagram @bekind_italia.

Il fondatore di Be Kind, Michael Balleroni, sottolinea l’importanza di non limitarsi a partecipare, ma di contribuire attivamente alla sensibilizzazione sulle conseguenze dell’inquinamento per vivere in una città ancora più pulita: “Ogni piccolo gesto conta. Uniamo le forze per preservare la bellezza della nostra terra e lasciare un’eredità di gentilezza alle generazioni future”.

Unisciti a noi il 07 Aprile e abbraccia la causa della pulizia ambientale. Insieme, possiamo fare la differenza.