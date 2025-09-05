Rimini. Bike Park, un punto di riferimento per visitatori e pendolari che usano la bicicletta

Deposito bagagli, officina ciclo-meccanica, parcheggio custodito e noleggio di biciclette, bar, ricarica delle bici elettriche, lavanderia, cargo bike a noleggio. Sono i servizi, aperti sette giorni su sette (dalle 6 alle 21) del Bike Park di Rimini, una struttura unica a livello nazionale, dove cittadini e turisti possono scoprire e trovare 365 giorni all’anno un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella a una bicicletta, a due passi dalla stazione di Rimini.

Un punto di riferimento sempre più apprezzato per i suoi servizi (https://www.bikeparkrimini.it/) che vengono fotografati anche dai numeri registrati nei mesi estivi. Sono stati circa 58 mila gli accessi per il deposito della bicicletta, 3mila gli utenti da aprile ad agosto per il noleggio bici, 8mila le persone che hanno utilizzato il servizio di deposito bagagli (5% in più rispetto allo scorso anno), 15mila gli utenti estivi per il servizio bar.

Molto apprezzato il servizio di deposito che utilizza un padiglione della struttura dedicato esclusivamente al deposito fino a un massimo di 160 bicilette, dove si trovano stalli dedicati e numerati con ordine progressivo. Di questi stalli 70 sono stati assegnati ai clienti che hanno un abbonamento annuale al Bike Park. Al cliente che desidera depositare il proprio mezzo viene consegnato un talloncino numerato corrispondente al numero di stallo; quando il cliente desidera ritirare il proprio mezzo consegna il proprio talloncino numerato e gli viene consegnata la propria bicicletta. In tal modo è garantito l’ordine e la sicurezza sul ritiro della propria bici. Sempre di più gli utenti di passaggio che hanno utilizzato il servizio di deposito bagagli per fermarsi a fare un giro in città. Una possibilità in più per scoprire il territorio in bicicletta, a piedi o prendendo il Metromare a pochi passi.

Viene effettuata una costante manutenzione sulle biciclette messe a disposizione per il servizio di noleggio (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike) e, inoltre, resta in vigore la convenzione con Trenitalia che prevede uno sconto del 30% per titolari di abbonamento regionale Tper e titolo di viaggio con destinazione Rimini, convenzione rinnovata anche per tutto il 2025. È stata aggiunta una convenzione con gli studenti universitari del 10% di sconto come quella per i taxisti e autisti CRAL. Anche il servizio di ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar ha accolto le biciclette per le riparazioni.

Comune di Rimini