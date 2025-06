Rimini, boom del liscio alla Notte Rosa: successo straordinario per la Liscio Street Parade

La Notte Rosa 2025 ha visto un’affluenza da record alla Liscio Street Parade di Rimini, confermando e superando il successo dell’anno scorso. Per tre giorni, la Riviera Adriatica è stata animata dall’unica grande balera e pista da ballo all’aperto dedicata al folklore romagnolo, un evento che ha riunito migliaia di appassionati.

Ieri, 21 giugno, già dalle 18 Piazzale Kennedy era sold out con tutte le sedute occupate in attesa dell’esibizione dell’Orchestra Santa Balera. La storica formazione, fresca del successo al Festival di Sanremo e con il nuovo singolo “Santa Balera” in uscita sulle piattaforme digitali, ha coinvolto il pubblico insieme alla grande sfilata delle scuole di ballo coordinate da Le Sirene Danzanti. La serata si è chiusa con il concerto di Moreno Il Biondo accompagnato dal grande Mauro Ferrara.

Il programma proseguirà fino a martedì 24 giugno con spettacoli imperdibili:

Lunedì 23 giugno dalle 20 l’Orchestra di Roberta Cappelletti insieme ai giovani talenti dell’ Accademia del Folklore Romagnolo , coordinati da Luca Medri, e alla performance dei ballerini partecipanti al Festival di Sanremo. A seguire, la disco revival anni ’70, ’80 e ’90 con il DJ Max Monti e i DJ dell’Academy di Rimini.

Martedì 24 giugno, gran finale con l’Orchestra di Luca Bergamini , la performance di CarabeinFolk con i ballerini di Rimini e la chiusura musicale dei DJ Alehandro e Mirco.



Durante la serata del 21 giugno, il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, è salito sul palco ricevendo un’ovazione e una targa di ringraziamento per aver finalmente inserito il liscio, tradizionale e innovativo, all’interno del programma ufficiale della Notte Rosa. Il primo cittadino ha sottolineato come valorizzare la musica e la cultura del territorio possa creare eventi di grande rilievo turistico e culturale, ringraziando gli organizzatori Giordano Sangiorgi, Mirco Ermeti, Sandra Filippi e Roberta Barberini.

La manifestazione, a ingresso libero, è curata da Materiali Musicali (organizzatore del Meeting delle Etichette Indipendenti) e Le Sirene Danzanti, con il sostegno del Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna. Media partner dell’evento sono Radio Gamma, Radio Liscio e Icaro Tv, con il supporto di Arte Pizza.

Un evento che ha dimostrato come la tradizione del liscio romagnolo, unita a generazioni diverse e a un pizzico di innovazione, continui a essere una risorsa culturale e turistica fondamentale per la Riviera Adriatica.