Rimini, boom turistico e ristorazione nel 2024: crescita record, ma sfide per alberghi e bar

Oggi, 28 aprile 2025, Rimini si conferma una delle mete turistiche più dinamiche d’Italia, con il settore Alloggio e Ristorazione che registra numeri significativi, ma anche alcune criticità da affrontare. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 dal Registro delle Imprese, elaborati dalla Camera di Commercio, dipingono un quadro di crescita trainato dal turismo e dalla ristorazione, con un fatturato in aumento dell’1,2%. Tuttavia, il calo di alberghi e bar invita a una riflessione strategica per il futuro del comparto.

Ristorazione in ascesa, alberghi in flessione

Il settore Alloggio e Ristorazione conta 4.721 imprese attive in provincia di Rimini, pari al 13,6% delle attività totali. Di queste, 2.689 operano nella ristorazione, segnando un incremento dell’1,1%, mentre gli alberghi (-0,6%) e i bar (-0,5%) registrano una lieve contrazione. Le società di capitale guidano la crescita con un balzo del +6,4%, a differenza delle società di persone, in calo dell’1,7%. “Rimini resta un motore economico,” commenta un analista della Camera di Commercio. “Ma il declino di alberghi e bar richiede interventi mirati per rilanciare questi segmenti.”

Turismo: stranieri in pole, ma il pre-Covid è lontano

Il 2024 ha visto un +1,8% di arrivi e un +2% di presenze turistiche in provincia, con un boom di visitatori stranieri: +7,8% di arrivi e +8% di presenze . I turisti italiani, invece, rimangono stabili. A trainare sono gli esercizi complementari (+11,3% arrivi, +6,3% presenze), mentre gli alberghi crescono più lentamente (+1,2% arrivi, +1,6% presenze). La Lombardia domina tra i visitatori italiani (31,4% degli arrivi), seguita dall’ Emilia-Romagna , mentre tra gli stranieri spiccano Germania (19,9% degli arrivi) e Svizzera . Tuttavia, rispetto al 2019, gli arrivi sono ancora sotto dell’1,6% e le presenze del 7,5%. La permanenza media si attesta a 4 giorni , con gli stranieri che si fermano più a lungo (4,7 giorni) rispetto agli italiani (3,8 giorni).

Rimini culturale: i musei brillano

Non solo mare e fiere: Rimini si afferma come destinazione culturale. Nel 2024, i principali musei cittadini – Museo della Città , Museo Fellini e Domus del Chirurgo – hanno accolto 125.000 visitatori , con un aumento del 10% rispetto al 2023. “Questi numeri confermano il potenziale di Rimini come hub culturale,” sottolinea la Camera di Commercio. “Un volano per diversificare l’offerta turistica.”

Occupazione: il settore regge

Con il 25,3% degli addetti provinciali , il comparto Alloggio e Ristorazione è un pilastro occupazionale. La dimensione media aziendale è di 7,8 addetti , superiore alla media regionale (6,8) e nazionale (5,2). Gli alberghi impiegano in media 10,2 addetti , mentre la ristorazione si ferma a 6,6 . Questi dati riflettono la capacità del settore di generare lavoro, ma anche la necessità di investire in formazione per sostenere la crescita.

Prospettive: innovare per competere