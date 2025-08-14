Rimini. Borgo Marina, 12 nuove telecamere per la sicurezza: lavori in partenza questo autunno

Il quartiere si prepara a un significativo potenziamento della videosorveglianza. L’amministrazione comunale ha aggiornato il documento di indirizzo alla progettazione per l’installazione di dodici telecamere lungo le principali vie del Borgo Marina, a Rimini, con l’avvio dei lavori previsto per l’autunno 2025 e completamento stimato tra fine anno e inizio 2026.

Il nuovo sistema, dal valore complessivo di oltre 128 mila euro, interesserà sei vie strategiche del quartiere: via Giovanni XXIII, via San Nicolò, via Vittime Civili di Guerra, via Gambalunga, via Mameli e la rotatoria di via Savonarola. Il piano di posizionamento prevede due telecamere all’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Mameli, altre due tra via San Nicolò e via Mameli, due dispositivi sostitutivi tra via Giovanni XXIII e via Roma, due tra via Giovanni XXIII e via Bastioni Settentrionali, una in via Vittime Civili di Guerra, una all’incrocio tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra, una davanti alle scuole Ferrari in via Gambalunga e infine una presso la rotatoria di via Savonarola.

Le opere propedeutiche all’installazione saranno affidate alla società in house Anthea, mentre la parte tecnologica, comprensiva di fibra ottica comunale, sarà realizzata tramite affidamento diretto. L’aggiornamento del progetto si è reso necessario a seguito di valutazioni tecniche e amministrative avviate con la delibera di giunta del 2023, che aveva approvato un primo intervento da 100 mila euro. Le successive analisi hanno evidenziato la necessità di adeguare il sistema alle caratteristiche dell’arredo urbano e di incrementare il finanziamento, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio, portando l’importo a 128 mila euro.

Con queste nuove installazioni, Borgo Marina punta a rafforzare la sicurezza nelle vie principali, migliorando la protezione dei cittadini e del patrimonio urbano, grazie a un impianto moderno e distribuito in punti strategici del quartiere.