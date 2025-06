Rimini, borgo San Giuliano: al via dal 1° luglio il pre-esercizio del nuovo sistema di videocontrollo della ZTL

Centro storico e Borgo San Giuliano interessati dalla fase sperimentale. Nessuna sanzione, ma notifiche informative per i trasgressori. L’obiettivo è una mobilità urbana più sostenibile.

Il Comune di Rimini ha annunciato l’avvio, a partire dal 1° luglio, della fase di pre-esercizio del nuovo sistema automatizzato di videocontrollo per la Zona a Traffico Limitato (ZTL). L’iniziativa, approvata ufficialmente dalla Giunta comunale, riguarda due aree nevralgiche della città: il centro storico e il Borgo San Giuliano.

Nel dettaglio, saranno attivati 10 varchi nel centro storico e 3 varchi nel Borgo San Giuliano, con l’obiettivo di sperimentare il funzionamento del nuovo sistema prima della piena entrata in vigore prevista per l’autunno.

Durante questa fase sperimentale, sottolinea l’amministrazione comunale, non saranno comminate sanzioni per eventuali accessi non autorizzati. Tuttavia, in caso di violazioni, i trasgressori riceveranno una notifica informativa utile a prendere consapevolezza delle nuove regole in vigore. Parallelamente, la Polizia Locale continuerà a svolgere i consueti controlli sul territorio.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni a favore della mobilità sostenibile promosse dal Comune, con l’obiettivo di regolare meglio l’accesso nelle zone più sensibili della città e tutelare la qualità della vita dei residenti, oltre a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.

Per ulteriori dettagli e per richiedere i permessi di accesso alla ZTL, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Rimini: