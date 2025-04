Rimini, buona la prima: oltre 25mila persone al “Beat Fest”

Definirlo un evento di successo è riduttivo. Con le oltre 25mila presenze nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile – di cui 20mila solo il sabato – il “Beat Fest” ha confermato di poter essere, quest’anno e negli anni a venire, l’evento perfetto per inaugurare la stagione estiva. Migliaia di persone, residenti e non, hanno affollato i viali Beccadelli e Vespucci, dando vita a una vera e propria discoteca a cielo aperto.

“Il Comune si è complimentato con noi e ci ha ringraziati per aver regalato questo evento alla città”, spiega Alessandro Salomao, presidente del Comitato di Marina Centro Assovespucci che, insieme a vari partner, si è occupato in prima persona dell’organizzazione della festa.

Tra food, mercatini dell’artigianato, locali aperti e musica dal vivo, la due giorni di Marina Centro ha ‘risvegliato’ gli animi e traghettato i partecipanti alle porte dell’estate 2025, in procinto di aprire i battenti. “Il successo di questo evento, che è solo l’inizio, farà da volano ad altri eventi futuri che intendiamo organizzare con la partnership del Comune – preannuncia Salomao -. Siamo già con la mente al Capodanno: sono certo che riusciremo a dar vita a un appuntamento incredibile anche in quel frangente grazie alla sinergia tra privato e pubblico”.

Dai dj del Paradiso, che davanti all’hotel Villa Rosa Riviera hanno fatto scatenare migliaia di persone a ritmo di musica, all’animazione targata Satellite MusiClub davanti al Caffè Pascucci, con esibizione live dei Monkey Fighters – Foo Fighters Tribute. Dal connubio tra l’Embassy e il chiringuito Kokale 63, che ha curato l’intrattenimento di fronte al locale con i dj Capoz, Munabinze e Jacuzzi alla consolle, fino al dj set curato da Birra Viola nella zona di viale Beccadelli, in collaborazione con i ristoranti E…Pataca, Sburoun, La Casina del Bosco e La Taverna degli Artisti.

E poi ancora dj Cris 4neeno, l’Azdora, il Chiringuito Pura Vida 44 e i dj Tony Lovely e Luca Leurini.

I grandi protagonisti della prima edizione del “Beat Fest” sono stati la musica e il cibo. Ma il “plus” della festa è stata soprattutto la voglia di ritrovarsi a due passi dal lungomare, immersi in un’atmosfera vibrante, per accogliere insieme, abbracciati, l’arrivo della bella stagione.

“Un evento incredibile, quello che ci ha visto coinvolti come organizzatori del ‘Beat Fest 2025’ – conclude il presidente del Comitato Assovespucci, composto da una settantina di attività -. Ci siamo resi conto di quanto sia importante Marina Centro e siamo grati dell’attenzione che, come zona, riceviamo. Come prima edizione abbiamo dei numeri sorprendenti, con 25mila presenze solo al sabato. Domenica, purtroppo, il meteo non ha giocato a nostro favore; le aspettative erano chiaramente più alte, ma penso che tutti abbiano comunque compreso le potenzialità di questa rassegna. Un grazie alle Forze dell’Ordine e a tutto l’impianto di sicurezza che ha aiutato a gestire il traffico e la viabilità, cosa assolutamente non facile. Infine, un ringraziamento al sindaco e al Comune di Rimini che, insieme a noi, ha regalato una manifestazione unica alla città”.

