Rimini. Buone le previsioni verso il ponte del primo maggio. Prende il via un mese trainato anche dagli eventi fieristici e congressuali

Sono buone le previsioni per il ponte del primo maggio che arrivano da Visit Rimini in vista di un mese che si preannuncia ricco di eventi e presenze, proseguendo l’onda positiva di un aprile già generoso di soddisfazioni grazie ai numerosi ponti festivi. Tra fiere e congressi, i numeri sono destinati a crescere, sia sul fronte nazionale che internazionale.

“Andiamo incontro a un ponte dell’1 maggio che si annuncia sicuramente buono, grazie anche al meteo e alle temperature in rialzo- commenta la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert -. Conclusione di un mese di aprile in cui la Pasqua è stata in parte penalizzata dalla pioggia e di un successivo ponte del 25 aprile con soddisfacenti tassi di riempimento degli hotel, soprattutto a 3 e 4 stelle. Alla vigilia della ‘pausa’ a cavallo tra aprile e maggio le prenotazioni sono in linea con potenziale crescita nelle prossime ore grazie al sole e al caldo che finalmente cominciano a fare capolino in Riviera”.

Il calendario fieristico è fitto di appuntamenti: 6-8 maggio: Macfrut e Fieravicola; 15-17 maggio: Expodental Meeting; 29 maggio-1 giugno: RiminiWellness. Anche il Palacongressi di Rimini sarà protagonista con una serie di importanti congressi e convention aziendali che porteranno in città circa 10.000 presenze. Ne citiamo alcuni: 8-10 maggio: 4° Congresso Nazionale Emergenza Urgenza con circa 2.500 partecipanti; 15-17 maggio: 56° Congresso Nazionale ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri Maggiori; 23-25 maggio: Scivac Rimini – Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia. Poi sempre sul territorio ci saranno altri eventi che faranno da traino alle presenze come quello del 5 maggio al Palasport Flaminio con la Finalissima Nazionale Green Game e Cooking Quiz 2025, con protagonisti gli studenti delle scuole secondarie provenienti da tutta Italia e Europa (circa 3.000 studenti). Dal 16 al 18 maggio: Good Fish! Il pesce buono, sul Porto Canale di Rimini, un evento che celebra i mestieri e i sapori autentici della pesca e dell’acquacoltura dell’Emilia-Romagna. Si terranno anche importanti appuntamenti capaci di rafforzare l’immagine di Rimini come destinazione ideale capace di coniugare mare e cultura, grazie alla partecipazione di influencer e comunicatori di viaggio come, dal 9 all’11 maggio, #RiminiGoodVibes Travel Bootcamp, evento formativo dedicato ai travel content creator, ospitato da VisitRimini, con la partecipazione di 30 influencer guidati da Elisa e Luca di @Miprendoemiportovia.

“Il turismo leisure – prosegue Visit Rimini – si conferma vivace, con richieste di short break soprattutto nei weekend. Molte sono anche le prenotazioni di visite scolastiche. A maggio, VisitRimini arricchisce l’offerta con una serie di tour ed esperienze alla scoperta della città: 2 maggio, ore 21.00: Rimini Oscura – tour serale tra misteri e leggende; 3 e 10 maggio, ore 15.30: Le Meraviglie di Rimini – tour classico tra i principali tesori della città; 16 maggio, ore 19.00: Delitti e Passioni – Cocktail Noir – itinerario tra intrighi storici con aperitivo finale; 18 maggio: Ariminum con Legionario – visita interattiva alla Rimini romana, ideale per le famiglie; 24 maggio: tour dedicato alla Rimini medievale, con partenza dalla splendida Chiesa di Sant’Agostino; 31 maggio, ore 17.00: nuova edizione de Le Meraviglie di Rimini. Inoltre, numerose altre esperienze permetteranno di esplorare l’entroterra, assaporare le eccellenze gastronomiche locali e vivere emozioni autentiche. Tutte le proposte sono prenotabili su VisitRimini.com e sull’app Rimini Xperience”

Comune di Rimini