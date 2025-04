Rimini calcio, notte di festa grande al Romeo Neri: conquistata la Coppa Italia di Serie C

Il Rimini scrive un nuovo capitolo della sua storia calcistica conquistando la prima Coppa Italia Serie C. Grazie allo 0-0 casalingo contro la Giana Erminio, i biancorossi possono alzare il trofeo dopo il successo di misura ottenuto nella gara d’andata. La sfida decisiva al Romeo Neri è andata in scena davanti a oltre seimila spettatori (di cui 177 ospiti), pronti a sostenere una squadra che ha regalato spettacolo e concretezza.

Trionfo meritato

La formazione di mister Buscè è scesa in campo con determinazione, consapevole di avere un vantaggio minimo ma prezioso. I lombardi hanno tentato di ribaltare il punteggio, premendo fin dai primi minuti. La solidità difensiva del Rimini, unita alle ripartenze rapide, ha però impedito agli ospiti di trovare la rete che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Occasioni da entrambe le parti

Nel primo tempo non sono mancate le emozioni: il portiere di casa è stato subito chiamato in causa per sventare un pericoloso tiro in area, mentre i padroni di casa si sono resi pericolosi con alcune conclusioni che hanno sfiorato il palo. La ripresa è stata ancor più elettrizzante, con i biancorossi vicini al vantaggio in diverse occasioni e un brivido che ha colpito la traversa, tenendo sulle spine il pubblico sugli spalti.

Festeggiamenti finali

Dopo i cinque minuti di recupero segnalati dall’arbitro, il fischio finale ha sancito l’inizio di una grande festa. I tifosi hanno invaso pacificamente il terreno di gioco, celebrando i propri beniamini, protagonisti di un percorso straordinario nella competizione. Per il Rimini, questa Coppa Italia Serie C rappresenta un traguardo storico, sinonimo di crescita e grande entusiasmo in vista dei prossimi impegni.

Gli sforzi collettivi della squadra, il supporto continuo del pubblico e il lavoro di uno staff tecnico coeso hanno permesso ai romagnoli di coronare un sogno atteso da tempo. Ora la città può davvero festeggiare un successo che rimarrà impresso nella memoria di tifosi e appassionati di calcio.