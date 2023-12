Rimini Calcio verso il futuro: nuovo stadio da 20 milioni e polo commerciale in arrivo

La famiglia Petracca, insieme alla presidente Stefania Di Salvo e in collaborazione con Antonio Ciuffarella di Aurora Immobiliare, ha intrapreso una rilevante iniziativa per il Rimini Calcio: la realizzazione di uno stadio di ultima generazione. Con un budget di 20 milioni di euro, lo stadio potrà accogliere tra i 12mila e i 15mila tifosi. Il piano sarà svelato all’ente comunale a gennaio, con la comunità calcistica che attende con ansia gli esiti dello studio di fattibilità. Il design del nuovo stadio intende valorizzare il patrimonio storico unendo il calcio e il commercio, con spazi per negozi e servizi medici. La data di finalizzazione del progetto è stimata per il 2025, segnando una significativa evoluzione nella struttura sportiva e commerciale di Rimini.