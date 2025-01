Rimini. Caos in un bar durante la partita Italia-Svizzera: arrestata transessuale peruviana

Una transessuale peruviana di 25 anni è stata arrestata sabato scorso dopo aver causato caos in un bar di Viale Tripoli, a Rimini, durante la partita Italia-Svizzera. Probabilmente alterata dall’alcol, ha iniziato a litigare con i clienti, rovesciando un cappuccino e diventando sempre più minacciosa. Il gestore del locale ha chiamato la polizia per intervenire.

Quando la Volante è arrivata, la transessuale ha insultato i poliziotti e ha cercato di evitare il controllo. Durante il trasferimento in questura, ha danneggiato l’auto di servizio con calci e pugni e ha provocato danni agli arredi durante il fotosegnalamento.

Non è stato facile far salire la ragazza sulla Volante, poiché ha opposto resistenza e ha continuato a essere aggressiva anche negli uffici di piazzale Bornaccini. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stata rimessa in libertà in attesa del processo che si terrà il prossimo 12 novembre.