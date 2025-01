Rimini.  Caso Paganelli: la nuora commenta l’esclusione del Dna degli indagati

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, ha rilasciato dichiarazioni in merito all’esito della perizia che ha escluso la presenza di Dna di quattro sospettati sulla scena del crimine. Intervenuta ai microfoni di “Storie Italiane” su Rai 1, Bianchi ha affermato di non essere sorpresa dall’esito, esprimendo fiducia nel lavoro della procura e sperando che possano emergere nuovi elementi per escludere definitivamente l’unico indagato, Louis.

Bianchi ha condiviso la sua angoscia per il furto avvenuto nella casa della suocera, attualmente sotto sequestro, descrivendo il disagio e la paura che ha provato sapendo che estranei avevano violato un luogo così intimo. Ha notato la mancanza di comunicazione da parte dei vicini riguardo all’accaduto, ipotizzando che i movimenti festivi abbiano potuto influenzare la situazione.

Inoltre, ha espresso il desiderio di allontanarsi dalla località attuale per poter vivere senza la costante paura finché non verrà fatta giustizia per la morte di Piera, auspicando un ritorno a una vita normale. Ha anche denunciato il giudizio immediato che ha ricevuto, affermando di sentirsi ingiustamente etichettata e di dover affrontare conseguenze pesanti a causa di voci infondate.

Giuliano, marito di Manuela, ha condiviso la sua posizione sul caso, dichiarando che non proverà rancore fino a quando non avrà la certezza della colpevolezza del sospettato. Ha sottolineato la delicatezza della situazione e la necessità di arrivare a una verità definitiva riguardo alla morte della madre.