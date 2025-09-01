Rimini. Caso Paganelli: questa sera incidente probatorio sull’audio dell’omicidio di Pierina

Stasera, alle 19.30, si terrà un incidente probatorio presso il tribunale di Rimini per analizzare l’audio relativo all’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nella fase istruttoria, i periti nominati dal giudice Vinicio Cantarini esamineranno il file audio registrato da una telecamera condominiale, che ha catturato le 29 coltellate rivolte all’anziana e le urla di dolore della donna.
L’indagato principale, Louis Dassilva, si trova in carcere dal 16 luglio 2024, con l’accusa di aver compiuto il delitto. La richiesta di analisi fonica è stata avanzata dagli avvocati difensori del sospettato, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Oltre all’audio, la perizia comprende anche l’esame di un video registrato dalle telecamere di una farmacia vicina, che mostra Loris Bianchi, fratello della nuora della vittima, scendere due volte nel semiinterrato di via del Ciclamino.
La procedura mira a chiarire alcuni aspetti della scena del crimine, contribuendo alla ricostruzione dei fatti.