Rimini. Caso Paganelli: richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva presso il Tribunale del riesame

La difesa di Louis Dassilva, 35enne senegalese coinvolto nell’indagine per l’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, ha presentato al Tribunale del Riesame di Bologna una richiesta di revoca della misura cautelare. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno chiesto che Dassilva venga rimesso in libertà, dopo che la Corte di Cassazione aveva disposto un riesame della sua custodia in carcere.

L’udienza, conclusasi nel pomeriggio, si è svolta in seguito alla decisione della Suprema Corte di rivedere la misura cautelare. In precedenza, il gip di Rimini, Vinicio Cantarini, aveva respinto un’istanza della difesa che chiedeva la revoca del carcere.

Il collegio del Riesame si è riservato di decidere nei prossimi giorni, mentre l’indagato rimane in carcere in attesa di ulteriori valutazioni. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini avviate subito dopo il delitto, avvenuto il 3 ottobre 2023, a Rimini.