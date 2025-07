Rimini celebra i suoi studenti. Giovedì 24 luglio la “Cerimonia dei traguardi” in piazza Malatesta

Sarà l’arena Francesca da Rimini, nel cuore di piazza Malatesta, ad ospitare la tradizionale “Cerimonia dei traguardi”, dedicata ai diplomati dell’anno scolastico 2024/2025. L’appuntamento è per giovedì 24 luglio alle 18.30,

La novità ormai consolidata è quella di non premiare più, come in passato, solamente coloro che all’esame di maturità avevano ottenuto 100. Il Comune di Rimini ormai da anni ha scelto di premiare anche coloro che, pur in condizioni difficili, hanno dimostrato impegno e determinazione, diventando esempio per tutta la comunità scolastica.

L’evento, aperto anche ai famigliari, vedrà la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e della vicesindaca Chiara Bellini, a sottolineare il valore civico e collettivo del riconoscimento.

Comune di Rimini