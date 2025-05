Rimini celebra il centenario di Mastroianni con una mostra e un evento speciale nell’anniversario della scomparsa di Fellini

Giovedì 31 ottobre l’inaugurazione della mostra fotografica a cura di Laura Delli Colli

Dalle 18 al Cinema Fulgor un incontro e la proiezione dell’ultimo documentario a lui dedicato,

con la regia di Fabrizio Corallo

Con una carrellata di oltre 100 immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma Rimini si prepara a festeggiare i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua straordinaria simpatia umana ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini.

Giovedì 31 ottobre, nell’anniversario della scomparsa del regista, Rimini dedica un evento speciale a Mastroianni con l’inaugurazione della mostra fotografica “Semplicemente Marcello. Il cinema, il fascino, lo stile di un antipo di successo” e due appuntamenti al Cinema Fulgor: un incontro che nel pomeriggio ricorderà l’attore attraverso una conversazione ricca di ricordi, testimonianze e racconti e, a seguire, la proiezione del documentario realizzato da Fabrizio Corallo, anche autore del soggetto e della sceneggiatura con Silvia Scola.

Il programma degli appuntamenti è proposto dal Fellini Museum nell’ambito delle iniziative off de “I luoghi dell’anima”, il Festival promosso dall’Associazione Tonino Guerra presieduta da Andrea Guerra in calendario dal 10 al 15 dicembre tra Santarcangelo e Rimini e con il supporto del progetto Reel del programma europeo InterReg Italia- Croazia, 2021/2027.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA

La giornata del 31 ottobre si apre alle ore 14 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Semplicemente Marcello. Il cinema, il fascino, lo stile di un antipo di successo”, a cura di Laura Delli Colli, giornalista ed esperta di cinema, allestita al Palazzo del Fulgor fino al 20 gennaio.

La mostra è composta da una carrellata di 120 immagini che vogliono tratteggiare il talento poliedrico di Mastroianni e la sua multiforme versatilità, qualità che siglano la storia eccezionale di uno dei più grandi attori del cinema italiano. Un talento che, grazie alla notorietà internazionale raggiunta come protagonista dei due film più iconici di Fellini, La dolce vita e 8½, lo ha imposto alla platea internazionale come simbolo dell’italian way of life.

Applaudito come grande attore e identificato a Hollywood come il ‘latin lover’ italiano, erede del mito di Rodolfo Valentino, Mastroianni rifiutò spesso indignato l’etichetta attribuita dai rotocalchi di irresistibile seduttore che ne accompagnò il successo. Proprio alcuni ritratti fotografici e immagini di quel fascino speciale aprono il percorso della Mostra nella prima delle cinque sezioni che la compongono intitolata semplicemente “Marcello!” , un incipit che accanto o all’ombra della celebrità arrivata con la Dolce vita, ne ricorda gli scatti delle pagine più patinate, in piazza Duomo o a Venezia o al circuito di Monza dove Mastroianni dà corpo e volto a una serie di personaggi che mascherano, a volte fino alla deformazione, quelle immagini da copertina.

Come in un gioco di depistaggio e di straniamento il Mastroianni dei ritratti penta nella seconda sezione della mostra “L’altro Marcello” che sul set svela il Mastroianni della semplicità più autentica colto ne momenti di pausa, attraverso sguardi di complicità o scatti che lasciano cogliere i momenti più tesi prima di una scena che penta il focus della terza sezione (“Marcello in scena”), che mostra il Mastroianni del grande schermo. Non poteva mancare “Il dolce cinema”, scatti tratti dai film che lo hanno fatto forse invidiare da tanti spettatori in tutto il mondo, iconiche sequenze di coppia girate insieme ad alcune tra le più belle attrici del cinema nazionale e internazionale. Per chiudere “Caro Marcellino…” sezione in omaggio al rapporto speciale con Federico Fellini che al suo amico e attore preferito era legato affettuosamente dalla stima e dall’amicizia con un ‘alter ego’ davvero speciale.

IL TALK e IL FILM

Il secondo appuntamento della giornata è in programma alle ore 18 con un incontro alla sala Federico del cinema Fulgor. Della figura di Mastroianni, delle sue qualità di attore, del suo rapporto con i registi, e in particolare con Fellini e con Ettore Scola parleranno oltre a Laura Delli Colli, che modererà l’incontro, Andrea Guerra, Gianfranco Angelucci, insieme a Fabrizio Corallo e Silvia Scola, autori del docufilm “Ciao Marcello. Mastroianni l’antipo”.

La pellicola ha debuttato in questi giorni alla Festa del cinema di Roma e che sarà proiettata in anteprima a Rimini, al termine dell’incontro (ore 20.30, ingresso libero) quale evento di chiusura della giornata. Novanta minuti di un racconto per immagini in una quantità straordinaria di materiali raccolti: interviste inedite, clip tratte dai suoi 150 film e tanti altri preziosi documenti d’archivio.

Le foto della mostra, realizzata da Laura Delli Colli con la collaborazione di Antonella Felicioni, responsabile dell’Archivio fotografico della Cineteca nazionale, provengono da: Centro sperimentale di Cinematografia, Reporters Associati & Archivi, Bridgeman Images, Collezione Maraldi, Fondazione Cineteca di Bologna, Archivio Patrizia Mannajuolo, Archivio David Secchiaroli, Archivio Emilio Lari, Archivio Franco Pinna.

Il documentario “Ciao Marcello. Mastroianni l’antipo” è prodotto da Massimo Vigliar e Adriano De Micheli – che si ringrazia per la cortese disponibilità- per Surf Film S.r.l. – Dean Film S.r.l. e Cinecittà S.p.a. in collaborazione con Rai Documentari

Il 31 OTTOBRE AL FELLINI MUSEUM CON BIGLIETTO RIDOTTO

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Federico Fellini, per tutta la giornata di giovedì 31 ottobre sarà possibile visitare le sedi del Fellini Museum con un biglietto al prezzo speciale di 5 euro.

Dalle 14 inoltre, con l’apertura al pubblico della mostra Semplicemente Marcello, l’accesso al Palazzo del Fulgor sarà ad ingresso gratuito.

Orari Fellini Museum

Castel Sismondo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19

Palazzo del Fulgor tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 17

chiuso lunedì non festivi

Info: fellinimuseum.it

