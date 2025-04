Rimini celebra la Giornata Internazionale della Danza: flash mob in piazza Cavour per unicità, libertà e dignità

Rimini si prepara a trasformare Piazza Cavour in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Giornata Internazionale della Danza 2025. Domani, martedì 29 aprile, alle ore 18.30, il centro storico ospiterà un flash mob ispirato alle celebri passerelle di Pina Bausch, promosso da Movimento Centrale Danza & Teatro nell’ambito del progetto “Genderful – Corpi/Identità”.

L’evento, pensato come rito collettivo e aperto a tutta la comunità, si propone di lanciare un messaggio forte e universale attraverso la danza: celebrare l’unicità, la libertà e la dignità di ogni corpo, senza distinzioni. A scandire il ritmo sarà il battito dei tamburi, mentre danzatrici, danzatori e cittadini comuni sfileranno in piazza ripetendo quattro gesti simbolici, trasformando movimenti quotidiani in un potente mantra di inclusione.

La partecipazione è aperta a scuole di danza, associazioni e a chiunque voglia prendere parte all’iniziativa. Per aderire è sufficiente inviare una mail a info@movimentocentrale.org indicando il numero dei partecipanti. Agli iscritti verrà inviato un tutorial con le indicazioni per eseguire la sequenza gestuale.

Il flash mob, promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale Cambia-Menti e la Uisp di Rimini, vedrà anche il coinvolgimento del Liceo Musicale Einstein, oltre a numerose scuole e associazioni cittadine.

I partecipanti sono invitati a presentarsi in abiti quotidiani. L’inizio ufficiale della performance è previsto per le ore 19.00.