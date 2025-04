Rimini. Chiama il 113 minacciando il suicidio, salvato dalla Polizia di Stato

Ha chiamato il 113 e ha raccontato all’operatore che aveva intenzione di togliersi la vita

e sarebbe andato in stazione a gettarsi sotto a un treno. Per fortuna, grazie alla prontezza

di riflessi e alla professionalità di una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Rimini,

l’uomo è stato fermato prima che potesse mettere in atto quanto aveva progettato.

La storia a lieto fine ha come protagonista un cinquantunenne con problemi di natura

psichiatrica che, nei giorni scorsi, è stato accompagnato in ospedale in stato

confusionale. In attesa di essere visitato, si è allontanato con l’intenzione di farla finita

ed ha deciso di informare la Polizia di quanto aveva in mente.

È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi e la notizia ha raggiunto la Polizia

Ferroviaria di Rimini che, pur non avendo descrizioni della persona segnalata, si è messa

alle ricerche all’interno della stazione romagnola.

Dopo pochi istanti la pattuglia ha notato l’uomo scendere sul binario 1, proprio mentre il

treno regionale stava iniziando a muoversi. Non avendo il tempo necessario per bloccare

la circolazione ferroviaria, gli agenti sono riusciti ad afferrare il cinquantunenne e a

metterlo in salvo sul marciapiede, nonostante le resistenze dell’uomo, intenzionato a

farla finita.

L’uomo, una volta tranquillizzato e affidato alle cure del 118, è crollato emotivamente e

ha confessato in lacrime agli agenti le proprie sofferenze. I familiari, avvisati

dell’accaduto, hanno espresso tutta la loro gratitudine agli agenti per il coraggio

dimostrato e per il felice esito della vicenda

Rimini, 5 aprile 2025