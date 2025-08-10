Rimini. Chiuso dal Questore per 8 giorni il Minimarket dove pochi giorni fa era stato arrestato il titolare che aveva opposto resistenza nel corso di un controllo della Polizia di Stat

Dopo una breve attività istruttoria è stato notificato ieri il provvedimento di sospensione della licenza del Minimarket in cui, pochi giorni fa, il titolare si era reso responsabile di gravi condotte nel corso di un controllo degli agenti della Polizia di Stato.
Ricordiamo che, nella serata di sabato 02 agosto u.s., il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini stava eseguendo, su disposizione del Questore, una serie di controlli nella zona sud del capoluogo, finalizzati in particolare al contrasto alla vendita di alcolici a minorenni.
Tali attività preventive vengono regolarmente poste in essere per dare una risposta in termini di sicurezza ad esercenti, residenti e turisti in una zona della città dove, non di rado, si verificano fatti illeciti collegati all’abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte di giovanissimi turisti e ragazzi locali.
Nel corso dei controlli, gli Agenti avevano visto uscire dal negozio in questione alcuni giovanissimi con in mano una bottiglia di vodka, venduta oltre l’orario consentito, sia per la vendita degli alcolici, in generale (mezzanotte), che per quella delle bevande in contenitori di vetro (22.00).
Da lì, era scoppiato il finimondo, con il titolare del negozio distintosi per il tentativo di ostacolare il controllo di polizia, conclusosi con la minaccia grave di sparare agli agenti e l’arresto dell’uomo (vedi comunicato stampa del 05.08 u.s.).
La chiusura dell’attività di vicinato si protrarrà fino a tutto il prossimo fine settimana.
Comunicato Stampa