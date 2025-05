Rimini. Ciclista 77enne muore improvvisamente durante un’uscita in bici sulla Marecchiese

Un uomo di 77 anni di Bellaria Igea Marina è deceduto questa mattina lungo la strada Marecchiese, all’altezza di Pietracuta, durante un’escursione in bicicletta. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava pedalando in direzione Rimini insieme ad altri ciclisti, ma si è improvvisamente accasciato a terra, senza riuscire più a rialzarsi.

Dalle testimonianze raccolte, il ciclista era rimasto indietro rispetto al gruppo, probabilmente a causa di un malore che gli avrebbe causato il decesso. Poco prima del bivio per San Leo, uno dei compagni di corsa si è accorto della sua assenza e si è fermato per cercarlo, trovandolo in stato di incoscienza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul tratto interessato sono state disposte alcune deviazioni del traffico in direzione Rimini, in attesa dei rilievi da parte dei Carabinieri presenti sul posto. Le cause dell’insolito episodio sono ancora al vaglio degli inquirenti.