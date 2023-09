Rimini. Cimiteri di Corpolò e San Vito. Conclusa la fase progettuale, entro l’anno gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione

Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) si è conclusa in questi giorni la fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria prevista ai cimiteri di Corpolò e S.Vito. Un’attività, che era già stata approvata con una delibera di Consiglio Comunale, in quanto inserita all’interno del “programma triennale dei lavori 2023-2025”.

Il progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria Cimiteri nel Forese 2023 – Cimitero di Corpolò e S. Vito”, si riferisce alle aree di proprietà comunale collocate in via Maria Bambina e Via Emilia Vecchia. In particolare al cimitero di Corpolò, l’obiettivo è quello di ripristinare i camminamenti ammalorati, riqualificare i cornicioni e i pilastri dei blocchi dei loculi, oltre che effettuare il consolidamento strutturale del portale di accesso ad un blocco di loculi lesionato e posizionare nuovi pluviali.

Manutenzioni simili sono previste anche al cimitero di S. Vito, che necessita, in egual maniera, di ripristinare i camminamenti ammalorati e quelli che, a causa della pendenza, non consentono più di accedere ai loculi in condizioni di sicurezza.

Gli interventi, previsti entro l’anno, avranno un costo complessivo di circa 100 mila euro e saranno affidati ad Anthea come stazione appaltante.