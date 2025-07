Rimini, cinema e spiritualità: alle “Serate al Colle” arriva “C’era una volta in Bhutan”

Giovedì 24 luglio alle 21, nel giardino dell’ISSR Marvelli, una proiezione poetica tra tradizione e modernità. Le “Serate al Colle” tornano a proporre cinema di qualità e riflessione con il film “C’era una volta in Bhutan”, in programma giovedì 24 luglio alle ore 21 presso il giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” (via Covignano 265). In caso di maltempo, la proiezione si svolgerà al coperto, nell’Aula Magna o nei locali del Seminario della stessa sede. L’ingresso è libero.

Il film, diretto da Pawo Choyning Dorji e presentato nel 2023, racconta con tono poetico e ironico l’ingresso del Bhutan nel mondo connesso e la trasformazione politica del Paese, l’ultimo al mondo a dotarsi di Internet e TV. In questo contesto, il re introduce un passaggio alla democrazia attraverso una simulazione elettorale che però si scontra con una realtà in cui, in molte zone rurali, gli abitanti non conoscono neppure la propria data di nascita.

Nel villaggio di Ura, intanto, un anziano Lama incarica un giovane monaco di una missione enigmatica: trovare dei fucili. La pellicola mette così in scena il fragile ma affascinante equilibrio tra innovazione e radici, tra desiderio di cambiamento e fedeltà alla tradizione.

L’appuntamento rientra nel ciclo delle “Serate al Colle”, un percorso in sei tappe in cui parola, immagine e suono si intrecciano per esplorare i temi della spiritualità e dell’umano. Ogni incontro è pensato come occasione di confronto profondo, tra arte, poesia, musica e cinema. Dopo le prime tre serate, molto partecipate, la rassegna si avvia così verso il suo secondo tempo.

Il progetto è promosso dall’associazione di promozione sociale Roveto Ardente, in collaborazione con l’ISSR “Alberto Marvelli”, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, l’associazione Notorius Rimini Cineclub e il Cartoon Club – Festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games.

Per il programma completo degli eventi: www.issrmarvelli.it/serate-al-colle-tra-cinema-storie-e-stelle