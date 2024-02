Rimini. Circolava liberamente ma doveva essere in carcere, arrestato 32enne dai Carabinieri

La scorsa notte a Rimini un uomo di 32 anni, nordafricano e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto dai Carabinieri in seguito ad un ordine di ripristino della carcerazione emanato dalla Corte d’Appello di Bologna.

Il 32enne era in giro su Viale Vespucci in compagnia di un connazionale: sottoposto a controllo da una pattuglia della Stazione Carabinieri del posto, è emerso l’ordine di carcerazione per innumerevoli violazioni di obblighi a cui era stato sottoposto in precedenza.

Il provvedimento di carcerazione è stato dunque eseguito, e l’arrestato è stato condotto in caserma, in attesa del trasferimento al carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.