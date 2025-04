Rimini, città dell’amore eterno. Le nozze felliniane di Samantha e Dominic, l’arrivo del piccolo Federico e i matrimoni del 2024 confermano la tradizione romantica della Wedding Destination

Il bambino in arrivo si chiamerà Federico, proprio come il Maestro Fellini, di cui in questi giorni si celebra il 102esimo anniversario dalla sua nascita.

Un nome che non è casuale, ma che lega passato e presente: Samantha de Simone, originaria di Rimini ma residente in Inghilterra, e Dominic Monaghan, inglese, si sono uniti in matrimonio lo scorso maggio al cinema Fulgor, nella sala cinematografica in corso d’Augusto resa immortale dal grande cineasta. Fu qui, infatti, che nel 1926 un giovanissimo Fellini scoprì per la prima volta il fascino del cinema, un’esperienza che segnò l’inizio del suo destino e della sua carriera nel mondo della settima arte. Quasi un secolo dopo, in quel luogo carico di storia e magia, Samantha e Dominic hanno celebrato le loro nozze, in una promessa d’amore intrisa di atmosfere felliniane che oggi si rinnova con l’attesa del piccolo Federico, affettuoso omaggio al genio del regista e al loro legame per Rimini, città natale di Samantha.

Sono loro una delle 22 coppie che nel 2024 ha scelto di scambiarsi le fedi con rito civile negli spazi messi a disposizione dal progetto nato in collaborazione tra il Comune di Rimini e Visit Rimini che punta a consolidare il ruolo della città come Wedding Destination.

Una proposta che offre una selezione di spazi suggestivi dove i novelli sposi possono convolare a nozze con rito civile, unendo così l’emozione della giornata al fascino dei paesaggi e del patrimonio storico, artistico e culturale riminese. Tra questi, oltre al cinema Fulgor, figurano la Casa dei Matrimoni, il Museo della Città, Palazzi d’Arte, Grand Hotel, Villa des Vergers, Teatro Galli, Palazzina Roma, RiminiTerme e Castel Sismondo, eletti a scenari d’elezione dove pronunciare il fatidico ‘sì’.

L’offerta legata al settore wedding si amplierà nel 2025 grazie anche alla nuova partnership con Italy for Weddings, la divisione di Convention Bureau Italia specializzata nella promozione delle destinazioni italiane e delle imprese del comparto matrimoniale su scala internazionale, con un accordo con Visit Rimini che rafforza l’obiettivo della destinazione di posizionarsi come meta d’eccellenza per il turismo matrimoniale, attirando coppie dall’Italia e dall’estero.

La recente indagine dell’Istat sul panorama matrimoniale in Emilia-Romagna nel 2023 offre inoltre uno spaccato interessante sulle preferenze delle coppie in tema di riti nuziali, evidenziando alcune peculiarità significative della provincia di Rimini. Se a livello regionale il numero complessivo di matrimoni si mantiene stabile rispetto all’anno precedente – con 13.117 celebrazioni registrate, in linea con il 2022 – Rimini si distingue per una curiosa controtendenza: un’ancora viva predilezione per i matrimoni religiosi che sembra sfidare le tendenze prevalenti nel resto della Regione. Nel 2023, a Rimini sono stati celebrati 988 matrimoni, con un’incidenza di 2,9 cerimonie ogni mille abitanti. Di questi, 323 hanno avuto luogo in chiesa, mentre 665 sono stati officiati con rito civile. Pur rimanendo i matrimoni civili predominanti (67,3%), Rimini si colloca in cima alla classifica regionale per percentuale di nozze religiose (32,7%), superando sia le altre province romagnole che quelle emiliane. La media regionale, infatti, vede i matrimoni religiosi al 25,1% (i civili invece rappresentano il 74,9% del totale, cifra nettamente superiore al dato nazionale che si ferma al 58,9%). Questo conferisce alla provincia riminese un aspetto distintivo, dove il rito religioso continua a rivestire un ruolo significativo per diverse coppie.

Comune di Rimini