Rimini, colpo in albergo a Marina Centro: esce indossando la refurtiva, 24enne bloccato e arrestato dai Carabinieri

Ha provato a confondersi tra i clienti indossando perfino gli abiti trovati nell’armadio di una stanza. Ma la fuga è finita nella hall di un albergo di via Delle Bande Nere, a Marina Centro: un 24enne di Cesena è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Rimini Porto.

Secondo la ricostruzione, domenica scorsa, attorno alle 18.30, un ospite ha notato uno sconosciuto armeggiare dentro una camera e ha dato l’allarme ai gestori. Accertato che quel giovane non era registrato, in pochi istanti è scattato il tentativo di bloccarlo. Il 24enne, che non si era accorto di essere stato scoperto, ha cercato di uscire dalla porta principale portando con sé gioielli ed effetti personali e indossando i vestiti di un cliente, verosimilmente per passare inosservato.

Il proprietario lo ha fermato e fatto accomodare su una sedia in attesa dell’arrivo dei militari. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era entrato dall’ingresso principale e aveva preso una chiave dalla reception per introdursi in camera.

Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il giovane insieme al proprietario nella hall: addosso aveva ancora gioielli e oggetti sottratti dalle camere, poi riconsegnati ai legittimi proprietari. Dalla struttura ricettiva è stato sottolineato, nell’articolo originario, che episodi del genere non si erano mai verificati prima e che quanto accaduto è stato vissuto come sconcertante.

L’arrestato è stato portato in caserma in attesa del rito per direttissima, celebrato ieri mattina. Il giudice del Tribunale di Rimini ha disposto per il 24enne il divieto di dimora nel comune, in attesa del futuro giudizio.