Rimini, completati i lavori di messa in sicurezza idraulica in via Consorziale: strada riaperta alla circolazione

Via Consorziale torna pienamente percorribile dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica, intervento fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e aumentare la sicurezza della circolazione stradale.

I lavori hanno interessato in particolare la sostituzione delle vecchie opere di contenimento del fosso stradale, ormai danneggiate e deformate, con nuovi elementi prefabbricati in cemento sagomato. Parallelamente, si è provveduto anche al ripristino delle porzioni di manto stradale compromesse, migliorando così le condizioni complessive della viabilità.

L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore promosso dal Comune di Rimini, già avviato nei mesi scorsi con i lavori in via Orsoleto, via Osteria del Bagno e via Ca’ del Drago. Tutti i cantieri fanno parte del piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e sono stati affidati alla ditta La Mordente di Rimini.

Con il completamento di questo cantiere, l’amministrazione comunale prosegue nel percorso di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del territorio rispetto agli eventi climatici estremi, sempre più frequenti.