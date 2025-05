Rimini. Completati i lavori in via Consorziale, messa in sicurezza idraulica

Si sono conclusi i lavori in via Consorziale i lavori finalizzati alla messa in sicurezza idraulica, consentendo il completo ripristino della percorribilità stradale.

Gli interventi realizzati sono consistiti nella sostituzione delle ammalorate e deformate opere di sostegno del fosso stradale con posa di nuovi elementi sagomati prefabbricati in cemento; si è inoltre provveduto anche al ripristino delle porzioni del manto stradale sconnesso. L’intervento si è reso necessario per il miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque meteoriche, garantendo in tal modo anche maggior sicurezza agli utenti della strada.

I lavori realizzati, oltre a quelli precedentemente eseguiti nelle vie Orsoleto, Osteria del Bagno e Ca’ del Drago, finalizzati anch’essi alla manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore del Comune di Rimini, rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e sono stati eseguiti dalla ditta La Mordente di Rimini.

Comune di Rimini