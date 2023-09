Rimini. Con il mese di settembre riparte l’appuntamento del martedì all’Urp con il “notaio risponde”

Nei primi 8 mesi dell’anno l’Urp ha accolto allo sportello più di 8600 utenti e fornito risposte telefoniche a 12778 utenti.

2083 i cittadini che in quattordici anni si sono rivolti allo sportello di consulenza gratuita notarile.

Martedì 12 settembre è ripartito “il notaio risponde”, un servizio utile perché molto vicino ai cittadini, che in questi 14 anni, dal 2010 al 2023, è stato richiesto da 2083 persone, che si sono prenotate per l’appuntamento del martedì pomeriggio per una consulenza gratuita con un notaio.

Si tratta di un servizio attivato insieme al Collegio Notarile dei distretti di Forlì-Rimini che offre una consulenza gratuita rivolta a tutti: cittadini italiani e stranieri e mira ad agevolare la conoscenza di problematiche giuridiche e tributarie, soprattutto per chi appartiene alle fasce economicamente più deboli e nella necessità di consultare un professionista del diritto su varie materie per richiedere un parere qualificato su come redigere un valido testamento, acquistare una casa, trasmettere beni ai figli o contrarre un mutuo, tassazione relativa all’acquisto prima casa, detrazioni fiscali per manutenzioni, finanziamento e rinegoziazione mutui, ipoteche, regimi patrimoniali dei coniugi, successioni, donazioni, testamenti e relative imposte. Tra le tante informazioni richieste da citare anche le numerose consulenze sulla legge denominata “dopo di noi”, avente ad oggetto la tutela delle persone disabili, oppure quelle relative alla normativa in materia di coppie di fatto e unioni civili.

Lo sportello “Il notaio risponde” è attivo il martedì pomeriggio presso l’URP in Piazza Cavour 29, dalle 15.30 alle 17.00.

L’URP continua inoltre a offrire il servizio di consulenza sullo SPID, l’identità digitale che consente di accedere ai servizi on line. Presso l’ufficio in piazza Cavour 29 è possibile richiedere l’attivazione dell’identità (riconoscimento allo sportello) previa registrazione sul sito Home page LepidaID | id.lepida.it , oppure per chi non è in grado di procedere autonomamente alla registrazione offre anche gratuitamente il servizio di registrazione. L’ufficio è sempre a disposizione per dare indicazioni su come usare il proprio SPID, come cambiare la propria password, come usare l’APP IDLEPIDA.

La semplice attivazione o consulenza dello SPID non necessita di un appuntamento, basta recarsi direttamente in ufficio negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre per il servizio di registrazione è necessaria la prenotazione.

L’ufficio porta avanti anche il progetto “Pane e Internet”, attivo presso l’URP da diversi anni con lo scopo di contribuire a diminuire il divario digitale e le difficoltà ad usufruire le tecnologie e offre uno sportello di facilitazione rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di imparare ad usare uno smartphone, a ricercare informazioni in internet, ad utilizzare lo SPID, ad inviare una e-mail. Il servizio è su appuntamento e partirà dal mese di ottobre.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in piazza Cavour 29 è il punto di contatto dell’Amministrazione comunale con i cittadini e ha il compito di fornire al pubblico adeguate informazioni relative ai servizi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento degli uffici, fornisce la modulistica necessaria per le varie pratiche e il materiale illustrativo. Garantisce inoltre il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Nei primi 8 mesi dell’anno l’ufficio ha accolto allo sportello più di 8600 utenti e fornito risposte telefoniche a 12778 utenti.

L’ufficio si occupa anche di raccogliere le segnalazioni dei cittadini sul funzionamento e il miglioramento dei servizi attraverso i vari canali che mette a disposizione: piattaforma Ril.fe.de.ur (https://rilfedeur.comune.rimini.it/rilfedeurWeb), whatsapp e-mail ([email protected] ), telefono (0541 704 704) e sportello (Piazza Cavour 29).