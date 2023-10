Rimini. Condannata in primo grado l’ex maestra riminese accusata di maltrattamenti all’asilo

Loredana Pacassoni, maestra accusata di maltrattamenti nei confronti dei bambini delle scuole dove lavorava e oggi in pensione, è stata condannata in primo grado dal giudice Elisa Giallombardo a una pena di due anni, otto mesi e dieci giorni. E’ stata anche condannata al risarcimento, in solido con il Comune di Rimini, di tutte le parti civili costituite: è stata stabilita una provvisionale di 2.500 euro per ciascun bambino, oltre alle spese di costituzione per ciascuna parte civile. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto la condanna a 4 anni e tre mesi.

La maestra fu arrestata nel 2016. Ad incastrarla le telecamere nascoste installate dai carabinieri dopo la segnalazione di una collega nei luoghi di lavoro della donna.