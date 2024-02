Rimini. Condannato a due anni un operaio 48enne per violenza sessuale. Avrebbe tentato un approccio sessuale con l’amica 20enne della figlia

Il giudice Vinicio Cantarini ha condannato un operaio 48enne residente in provincia di Rimini a due anni di reclusione per violenza sessuale. L’uomo era accusato di aver molestato sessualmente l’amica ventenne della sua figlia nella primavera del 2023. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, dopo una serata in discoteca, la giovane si era fermata a dormire a casa dell’amica, e l’operaio, in stato di ebbrezza, avrebbe tentato un approccio sessuale mentre la figlia era assente. La moglie dell’uomo lo ha sorpreso e fermato, minacciando di chiamare i Carabinieri. Nonostante l’uomo, difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni, abbia negato ogni accusa e violenza, sostenendo di essere stato solo ubriaco, il Gup ha emesso una condanna di due anni di reclusione, meno dei tre anni richiesti dal pm Davide Ercolani.