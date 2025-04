Rimini, conferenza su “Respiro Adriatico”: Fabio Fiori e la magia del mare fra Oriente e Occidente

Venerdì 11 aprile 2025, alle 17:30, la Sala della Cupola della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini farà da cornice a un incontro incentrato sui legami storici e culturali che attraversano l’Adriatico. L’iniziativa rientra nel ciclo di conferenze “Rimini crocevia fra Oriente e Occidente”, promosso dalla Fondazione e curato dallo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi.

Dopo il successo del primo incontro, l’evento di venerdì 11 aprile è il secondo appuntamento in programma. Alle 17:30 interverrà Fabio Fiori, marinaio, viaggiatore e scrittore, che condividerà il suo racconto Respiro Adriatico. Storie di venti e vele, di porti e genti, di pesci e pescatori.

Fiori accompagnerà il pubblico alla scoperta della relazione fra uomo e mare, soffermandosi sul potere del vento (l’ánemos) e sul ruolo fondamentale che l’Adriatico ha rivestito nella storia e nella cultura di popoli lontani. “Quello con l’Adriatico – sottolinea Fiori – deve essere innanzitutto un rapporto quotidiano e carnale, certi che il mare è la nostra foresta blu”.

Tra i temi che verranno toccati, il valore di questo specchio d’acqua come via d’accesso alle civiltà greche e ai traffici commerciali, ma anche come habitat ricco di biodiversità, sia naturale che culturale. Lo scrittore, autore di diverse pubblicazioni sul Mediterraneo (come Abbecedario adriatico. Natura, cultura e sapore e Ánemos. I venti del Mediterraneo), racconterà come ogni viaggio per mare rappresenti l’eredità di una tradizione antichissima.

La conferenza è a ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria tramite il sito www.fondcarim.it o telefonando al numero 0541 351611 (dalle 9:00 alle 12:00). L’accesso senza prenotazione sarà consentito fino a esaurimento posti. L’appuntamento si terrà nella Sala della Cupola della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, un luogo emblematico che farà da cornice a un dialogo tra storia, cultura e passione per il mare.