RIMINI. CONSEGNATI I PREMI DI STUDIO AI NEOLAUREATI INDIRIZZATI ALLA PROFESSIONE

Rimini, 3 dicembre 2024 – Sono Matteo Massari e Nicolò Trombini i vincitori della Borsa di studio che la Fondazione dell’Ordine Commercialisti ed esperti contabili di Rimini ha istituito per premiare gli studenti con la migliore media voti del Corso di laurea magistrale in amministrazione e gestione d’impresa, orientati a svolgere la professione di Dottore Commercialista.

Il premio di 1.500 euro è stato consegnato ai due giovani a margine dell’Assemblea dell’Ordine convocata al Centro Congressi SGR per approvare il bilancio preventivo 2025, dal prof. Giuseppe Cappiellocoordinatore del corso di laurea in amministrazione e gestione delle imprese del Campus universitario di Rimini, da Paolo GasperoniPresidente della Fondazione dell’Ordine Commercialisti di Rimini eGiuseppe Savioli, Presidente dell’Ordine Commercialisti di Rimini.

Il riferimento temporale è agli studi terminati con la laurea nell’anno accademico 2022-2023. Il requisito, oltre alla residenza nella Provincia di Rimini, era anche quello di svolgere il tirocinio in uno studio professionale del territorio.

“Da 19 anni organizziamo il corso di formazione per affrontare l’esame di Stato che abilita alla professione – il commento di Paolo Gasperoni– e il raccordo con il Campus universitario di Rimini è sempre più solido. Con questo progetto cerchiamo di incentivare l’appeal della nostra professione tra i giovani laureati del nostro territorio in materie economiche. Il nostro è un lavoro sempre più svolto in sinergia all’interno degli studi con professionisti specializzati in varie discipline e la preparazione che si acquisisce è assolutamente rilevante come investimento sul proprio futuro. Complimenti ai ragazzi per le votazioni conseguite ed ora all’inizio di un percorso professionale che offrirà loro un’occasione di crescita altrimenti difficile da compiere”.

“Il calo demografico – ha detto il Prof. Giuseppe Cappiello – sta scatenando una vera e propria ricerca di talenti da parte di aziende e studi. L’Università deve essere vista come un alleato, un ambito nel quale tramite la ricerca è possibile interpretare i fatti che accadono. Le città più competitive hanno dipartimenti di ricerca di valore e a Rimini è necessario stringere maggiormente il legame con il Campus”.

Nell’estate del 2025 sarà pubblicato il nuovo bando per aggiudicare altre borse di studio relative all’anno accademico che terminerà il prossimo anno.

Ufficio stampa: Smart Comunicazione