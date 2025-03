Rimini. Consigliere Comunale Gioenzo Renzi: La cittadinanza italiana non si regala, si merita.

Doverosa presa di distanza dalla posizione del Consigliere Comunale di Santarcangelo Italo Piscitelli Piscitelli.

In qualità di Capogruppo Consigliare al Comune di Rimini e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, sono in dovere di prendere le distanze e rappresentare che né il sottoscritto, né Fratelli d’Italia condividono il pensiero personale espresso da Italo Piscitelli, Consigliere Comunale di Santarcangelo di Romagna, eletto nella lista di Fratelli d’Italia, relativamente alla possibilità che possa essere concessa la cittadinanza italiana agli stranieri con il cosiddetto “Ius Scholae”.

Ribadisco la posizione nazionale di Fratelli d’Italia: lo “Ius Scholae” non è nel programma di Governo e ci sono ben altre priorità che devono essere affrontate per il bene della Nazione.

La cittadinanza italiana non si regala, ma va meritata e concessa solo a chi ama e rispetta la nostra cultura e identità, non può essere acquisita al termine di un solo ciclo di studi, per automatismo, come con lo “Ius Scholae”, ne tanto meno concessa automaticamente ai figli di stranieri, solo perché nascono sul territorio italiano, come con lo “Ius Soli”.

Gioenzo Renzi

Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia