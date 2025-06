Rimini. Consiglio Comunale, approvato l’assenso preliminare all’accordo di programma per la rigenerazione urbana dell’area dell’ex Questura di via Ugo Bassi

Con venti voti favorevoli, cinque astenuti e due contrari, il Consiglio Comunale ha approvato l’assenso preliminare all’accordo di programma per il completamento del progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Questura di via Ugo Bassi. L’atto riguarda nello specifico il secondo stralcio dell’accordo, integrato con opere e servizi di interesse pubblico quali la realizzazione di uno studentato per circa un centinaio di posti e un parcheggio su via Giacosa. L’accordo così definito è il risultato del lavoro condotto nei mesi scorsi in sede di conferenza dei servizi preliminari atta a definire, d’intesa con la Provincia, l’interesse pubblico dell’intervento.

Il progetto coinvolge l’area di proprietà della società Ariminum sviluppo immobiliare si articola su due stralci: il primo comprende, oltre alla demolizione dell’edificio dell’ex questura, la realizzazione delle 36 nuove abitazioni di edilizia residenziale pubblica previste nel PIERS e l’intervento privato che comprende una medio-piccola struttura di vendita.

Il secondo stralcio, al centro degli approfondimenti della conferenza dei servizi preliminari, prevede la realizzazione di un nuovo parco pubblico, di parcheggi a servizio delle abitazioni e dei servizi e di interventi di messa in sicurezza della circolazione, attraverso la rifunzionalizzazione del collegamento di via Ugo Bassi con via Lagomaggio, una nuova viabilità e due nuove rotatorie. E’ poi previsto il completamento dei collegamenti con la realizzazione di percorsi di mobilità ciclabile e pedonale.

In questo contesto si inserisce la la realizzazione di una nuova residenza per gli studenti, per una dotazione complessiva non inferiore agli 80 posti letto. Il progetto sarà definito dopo la sottoscrizione di un accordo tra Provincia e Comune di Rimini, che dovrà essere siglato entro un anno dall’approvazione dell’Accordo di Programma. Previsto inoltre un ulteriore parcheggio su via Giacosa: la Società si impegna a predisporre il progetto di fattibilità economica del parcheggio, sostenere i costi di esproprio e a procedere alla realizzazione dell’opera pubblica.

Approvata dal Consiglio (19 favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti) anche la proposta di delibera per il riconoscimento dell’interesse pubblico di un intervento di riqualificazione di edifici esistenti ad opera di un privato, a fronte della cessione gratuita all’Amministrazione comunale di dotazioni territoriali.

