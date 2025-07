Rimini, Consiglio Comunale del 15 luglio: ok a nuova piscina a Viserba, intesa sul turismo e ciclovie urbane

Via libera dal Consiglio comunale a tre provvedimenti strategici per lo sviluppo urbano, sportivo e turistico della città. Nella seduta del 15 luglio 2025, l’assemblea ha approvato la concessione della nuova piscina comunale di Viserba, un accordo per la promozione turistica legata all’aeroporto “Fellini” e il secondo stralcio del piano ciclovie.

Piscina comunale di Viserba: al via la gara europea

Con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti, è stata approvata la delibera per l’affidamento in concessione della piscina comunale di Viserba, la cui apertura è prevista per l’inizio del 2026.

La gara, a procedura aperta, riguarda una concessione della durata di 15 anni, con un contributo annuo da parte del Comune pari a 180mila euro, soggetto a ribasso.

Il concessionario dovrà completare l’impianto con un investimento minimo di 500mila euro, coperto per metà dal Comune.

Il gestore selezionato avrà uso esclusivo dell’immobile e verserà un canone annuo di 60mila euro, gestendo in autonomia l’intera struttura.

Scadenza per la presentazione delle offerte: 4 agosto 2025.

L’obiettivo è concludere l’iter entro settembre.

Accordo Comune–APT per il turismo legato allo scalo Fellini

Con 21 voti favorevoli e 7 astenuti, è stato approvato l’accordo di cooperazione tra il Comune di Rimini e APT Servizi, con un investimento triennale di 3 milioni di euro (2026–2028) per marketing turistico legato all’aeroporto Federico Fellini.

Il progetto comprende attività promozionali con i vettori attivi sullo scalo e l’organizzazione di Routes Europe 2026, uno dei principali eventi internazionali del settore, in programma a Rimini dal 17 al 20 maggio 2026, con oltre 1.300 operatori del turismo e del trasporto aereo attesi in città.

Rotatoria e ciclovie: avanti con la mobilità sostenibile

Approvato infine, con 20 voti favorevoli e 6 astenuti, anche il secondo stralcio del piano per le ciclovie urbane, che include la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione Occidentale e via D’Azeglio, per migliorare sicurezza e scorrimento nella zona.