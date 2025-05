Rimini. Continua il programma per la valorizzazione del patrimonio verde pubblico con progetti di contrasto al cambiamento climatico e nuove messe a dimora di alberi

Prosegue il percorso intrapreso dal Comune di Rimini nel solco di una città sempre più sostenibile e attenta alla lotta al cambiamento climatico. Nelle prossime settimane, infatti, scatterà il semaforo “verde” delle attività di messa dimora delle alberature pubbliche, un intervento che rappresenta la fase finale di un programma più ampio, orientato a preservare e ampliare il patrimonio verde urbano. Gli spazi verdi, infatti, costituiscono un elemento essenziale per il benessere della comunità e per una migliore qualità della vita.

Un esempio significativo di questo impegno è il progetto “Dona un albero alla tua città”, che ha portato alla piantumazione di 18 nuovi alberi nei parchi pubblici, a cui si somma anche la messa a dimora di altri 190 nuovi alberi nel 2024, creando un saldo positivo rispetto a quelli abbattuti per motivi legati alla sicurezza e alla salute delle piante.

La gestione del bilancio arboreo, curata dalla società Anthea, vedrà ulteriori interventi nei mesi a venire, con la messa a dimora di ulteriori 60 alberi che verranno concentrati soprattutto lungo i viali della città che hanno subito abbattimenti recenti o che presentano lacune storiche nella vegetazione. Tra le strade interessate, ad esempio, Via Sinistra del Porto, Viale Principe Amedeo, Via Graziani, Via Pinzi, Via Tolmetta, Via Aponia e Via Clementini, allo scopo di mettere in luce il valore ambientale e paesaggistico delle arterie, nonché per migliore la qualità dell’aria e garantire una maggiore ombreggiatura. Si tratta di un piano di messe a dimora che si innesta in un percorso più esteso di riqualificazione urbana e promozione del verde pubblico, che di recente ha visto anche il rinnovamento del parco Ichbal Masih di Viserba: qui, in particolare, è stata ristruttura l’area gioco, sono stati realizzati nuovi percorsi pedonali e una palestra a cielo aperto, a cui si aggiunge l’aggiornamento degli impianti di illuminazione con sistemi LED, più efficienti e “attenti” all’impatto ambientale. Un insieme di interventi finalizzato a implementare la funzionalità del parco e, allo stesso tempo, a garantire la sicurezza urbana e la riduzione dei costi energetici.

Anche altre aree della città sono state al centro di lavori all’insegna del verde. Grazie a un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica, nei mesi scorsi, sono terminati gli interventi di adattamento climatico in Via Madrid e Lugano, dove hanno trovato “casa” nuove piante e arbusti, rendendo queste aree più verdi e vivibili, così da diminuire l’effetto isola di calore e migliorare il comfort urbano lungo il percorso del TRC.

Inoltre, dopo un iter complesso, è in fase di conclusione l’iter di approvazione dei progetti per la riforestazione compensativa legata ai lavori di realizzazione della terza corsia dell’A14 nel tratto Rimini Nord–Cattolica, finanziata da Società Autostrade per l’Italia S.p.A. La convenzione sottoscritta con il Comune prevede un investimento di circa 500 mila euro, già anticipati in parte dalla società, che consentirà la messa a dimora di circa 8 mila tra alberi e arbusti autoctoni. Le aree individuate all’interno del territorio comunale coprono una superficie di 9 ettari, suddivisa in otto zone pubbliche. L’intervento, previsto dalla normativa come misura compensativa per ridurre le emissioni di carbonio in linea con il Piano nazionale di riduzione dei gas serra e il Protocollo di Kyoto, prevede la messa a dimora di 5.600 alberi forestali e oltre 3.000 arbusti di specie autoctone come frassini, pioppi, aceri, farnie, ornielli, ligustri e sanguinelli. L’approvazione dei progetti esecutivi è attesa per l’estate, con l’avvio dei lavori previsto per l’autunno 2025.

“Come amministrazione comunale continuiamo a mantenere alta l’attenzione sulla valorizzazione del patrimonio verde della città, consapevoli delle grandi sfide climatiche e ambientali che caratterizzano il nostro tempo e all’interno delle quali gli enti locali rivestono un ruolo cruciale come sentinelle per promuovere un’azione concreta e non abbassare la sensibilità su questi temi – è il commento dell’assessora alla transizione ecologica del comune di Rimini, Anna Montini. – Al piano di messa a dimora degli alberi si affiancano investimenti strategici nelle infrastrutture volte a migliorare la resilienza della città ai cambiamenti climatici. Tra questi, il Piano di Salvaguardia della Balneazione e il Parco del Mare rappresentano interventi emblematici, esempi di una pianificazione urbanistica orientata al rispetto per l’ambiente e al de-sealing, ovvero alla de-impermeabilizzazione del suolo attraverso la rimozione di cemento e asfalto. Il nostro obiettivo è proseguire lungo questa rotta, dando ulteriore impulso alla riforestazione urbana e all’ampliamento delle aree verdi, consolidando così il nostro ruolo tra le città più sostenibili d’Italia”.

Comune di Rimini