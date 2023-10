Rimini. Continuano le rotture idriche in via Bruschi a Viserbella … di Stefano Benaglia

Continuano le rotture idriche in via Bruschi a Viserbella. L’ultima in ordine di tempo è quella fotografata: due rotture nello stesso punto nel giro di poche ore. Tutto è iniziato a metà settembre, quando la via è stata percorsa da numerosi camion che hanno transitato per due giorni svariate volte al giorno, mettendo a dura prova la tenuta dell’asfalto e della malandata linea idrica. Da allora non si contano gli interventi. Era arrivata anche la promessa di un cambio totale della linea, con la posa delle nuove tubazioni, ma ad oggi sono rimasti solo i tubi nuovi accatastati in un campo e sono stati portati via tutti i mezzi da lavoro. Non c’è una data di inizio lavori per la posa della nuova linea, e molto probabilmente a giorni una nuova perdita tornerà a bagnare l’asfalto, alla faccia della lotta allo spreco idrico. Vorremmo sapere dall’amministrazione tempi certi di intervento.

PS: se e quando verranno fatti i lavori della nuova linea, sarebbe ora di riasfaltare tutta la strada, che è così da quarant’anni.

Stefano Benaglia